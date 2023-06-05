الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" و13 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز “سو 27” و13 طائرة مسيرة و8 صواريخ من طراز “هيمارس” و”أوراغان”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز “سو 27” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز “هيمارس” و”أوراغان” خلال يوم واحد”.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية في بلدات شيفتشينكوفو وأولشانا تقع في مقاطعة خاركوف، وفي أجواء بلدة زولوتاريفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في بلدات فلاديميروفكا وكيريلوفكا وستاروملينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي بلدة زابارينو في مقاطعة خيرسون.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.