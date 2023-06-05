العرض العسكري الأول لفوج فرسان الحرس الرئاسي

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
/
جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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