وقالت الدفاع الروسية: “في الساعة 13:00 بتوقيت “موسكو”، حاول المسلحون عبور نهر سيفيرسكي دونيتس والهبوط في ضواحي نوفايا تافولجانكا. كان الهجوم تحت غطاء نيران المدفعية المكثفة التي فتحتها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية.

وتابع البيان: “تمكنت المدفعية من قمع خمس وحدات هاون للعدو وتعطيل نظام راجمات الصواريخ من طراز “غراد” في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركوف ووحدتي من المدفعية الذاتية الدفع من طراز “كراب” البولندية التي هاجمت الأراضي الروسية.

وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدةً السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.