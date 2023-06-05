نيجني نوفغورود الروسية تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية

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وأفادت مراسلة وكالة “سبوتنيك” في اللاذقية السورية، بأن الجانبين بحثا صباح اليوم في مبنى محافظة اللاذقية القيام بالكثير من الأنشطة، كافتتاح مراكز طبية في اللاذقية وإجراء عمليات جراحية نوعية في طب العيون من قبل اختصاصيين من المقاطعة الروسية، بالإضافة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعة تشرين وقطاع التربية، وتطوير التعاون في المجال الزراعي، وتصدير الفواكه من اللاذقية إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، ودعم القطاع الصحي من خلال تقديم المزيد من المساعدات الطبية.

وقال بانيكوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “الهدف الأساسي لزيارتنا إلى اللاذقية هو بحث التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين المحافظتين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والصحية والسياسية”.

© Sputnik . Munzer Said “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب السوري لتجاوز محنة الزلزال، مشدداً على متانة العلاقات بين روسيا وسوريا منذ عهد الاتحاد السوفييتي.

© Sputnik . Munzer Said “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

وفي السياق نفسه، قال محافظ اللاذقية في تصريح صحفي نقلته “سبوتنيك”: “تأتي زيارة الوفد الروسي في إطار التمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات، بينها مذكرة للتعاون المشترك بين المحافظتين، واتفاقية توأمة بين مدينتي اللاذقية ودزيرجينسك (في نيجني نوفغورود) بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين”.

© Sputnik . Munzer Said “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية “نيجني نوفغورود” تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

وأعرب هلال باسمه واسم أهالي محافظة اللاذقية عن جزيل الشكر للدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه روسيا الاتحادية حكومة وشعباً للشعب السوري، مثمناً دورها في الحرب على الإرهاب ودعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال.