الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها

وأوضح البيان أن “اللواء 31 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث مركبات من طراز “برادلي”.