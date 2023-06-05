الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو”.
وأوضح البيان أن “اللواء 31 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث مركبات من طراز “برادلي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ”كارثة” حلت بنظام كييف… فيديو
10:45 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم أسر خمسة جنود أوكرانيين.
وأشار البيان إلى أنه تم إحباط هجوم العدو بنجاح من خلال الأعمال النشطة لوحدات مجموعة “فوستوك” للقوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية في مناطق نيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم الأوكراني الفاشل الذي زج فيه نظام كييف بـ6 كتائب ميكانيكية مدرعة، تم تدميرها وتحييد 300 جندي أوكراني معها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك