راجمة "الشمس الحارقة"… كابوس مزعج للقوات الأوكرانية على خط التماس… فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم “توس-1أ” (سولنتسيبيك) التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، بعد تلقي الإحداثيات، ينفذون بشكل فعال مهام تدمير العدو في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية: “في سياق العمل القتالي، أكملت الوحدات الروسية مهام تنفيذ الضربات بمقذوفات حرارية غير موجهة. وتم التحكم في أهداف الإصابة وتعديلها بواسطة أطقم الطائرات دون طيار، والتي تنقل نتائج الهجومات الى موقع القيادة”.

وأفاد قائد حسابات الراجمة أن نظام التوجيه المستهدف في “سولنتسيبيك” يعمل بشكل آلي. بعد إدخال الإحداثيات التي يتلقاها الحساب من مشغلي الطائرات دون طيار.

وقال: “نحن نعمل من خلال البرنامج، نسجل جميع الإحداثيات هناك… هذا البرنامج يحسب كل شيء بالنسبة لنا، وإلى أي مدى يجب أن نرفع الحزمة والنطاق للهدف ونحصل على مشهد تلقائي. وتابع القائد: “العدو خائف جدا منا”.

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وبحسب مجلة “militarywatchmagazine” العسكرية : “بدأت القوات الروسية بنشر “توس-1″ في أوكرانيا على نطاق واسع في مايو/ أيار 2022، وهي معروفة بقدرتها على تحييد المشاة في المواقع المحصنة، وتدمر الراجمة المباني والكهوف والخنادق والتحصينات. وبسبب رؤوسها الحربية الخاصة، يتم نشرها تحت قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية بدلاً من وحدات مدفعية الجيش الروسي العادية”.

بدأ نشر “توس-1” من قبل المظليين الروس ابتداءً من أبريل/ نيسان. وبحسب ما ورد، شهدت الراجمة توسعًا كبيرًا في إنتاج ذخيرتها، حيث من المتوقع أن يقوم الجيش بنشر الأنظمة بأعداد أكبر بكثير بعد فترة طويلة من النهاية المحتملة للأعمال العدائية.