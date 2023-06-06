الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه زابوروجيه.

وتُظهر اللقطات المعدات المحترقة للقوات المسلحة الأوكرانية التي ضربها الجيش الروسي، عندما كانت القوات الأوكرانية تتحرك عبر الحقل بين الغابات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو”.

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وأوضح البيان أن “اللواء 31 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث مركبات من طراز “برادلي”.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن “العدو لم يحقق أهدافه”.