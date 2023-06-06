كوليبا: كييف لديها ما يكفي من الأسلحة لشن هجوم مضاد

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تلقت بالفعل أسلحة كافية لشن هجوم مضاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال كوليبا: “أوكرانيا لديها أسلحة كافية لهجوم مضاد ضد روسيا. هذه العملية ستمنح البلاد النصر الذي تحتاجه للانضمام إلى الناتو”، وفق تعبيره.
وأشار كوليبا إلى أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي من المرجح ألا تكون ممكنة إلا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.
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16:02 GMT
وذكرت الوكالة أن كوليبا لم يرد على سؤال متعلق ببدء الهجوم المضاد في أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نفت بدء هجوم أوكراني مضاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو”.
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