البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية رئيسية

وقال كيربي: “لا يوجد الكثير منها سواء في ترسانتنا، أو بين مخزونات الدول التي اشترتها، لكن مرة أخرى، لا أريد أن أستبق الوضع الذي نحن فيه. ما نعرفه هو أن “تزويد” أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية”.