وزير الدفاع اليمني يحذر من خطورة "تهريب إيران للمسيرات والصواريخ والألغام البحرية لأنصار الله"

حذر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، من خطورة “استمرار تهريب إيران للمسيرات والصواريخ والألغام البحرية المهددة للإقليم والملاحة الدولية لأنصار الله”، معتبراً الحل العسكري هو الكفيل بإنهاء الصراع.

وقال الداعري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري مارك وايتمان، إن “السلام لن يتحقق إلا بردع ميليشيا الحوثي الإرهابية الناكثة بالعهود والمواثيق”، مشككا في مدى التزامها بتنفيذ أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية- “سبأ”.

وأضاف أن “التخادم بين أنصار الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أكبر في الآونة الأخيرة”، لافتاً إلى أنه “تم القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وهي بطريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة وبتخطيط من الحوثيين”.

مجلس القيادة اليمني يتهم “أنصار الله” بـ”إحلال جهاز بنكي جديد” على غرار “حزب الله” والحرس الثوري

من جانبه، عبر السفير الأمريكي عن “تقديره لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب”، منوهاً بـ”أهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي لإرغام الحوثيين وإخضاعهم للسلام”.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و”أنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

الأمم المتحدة تعلن إعداد تصورات مختلفة لحل الأزمة اليمنية في ضوء جهود السعودية وعمان

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر “أنصار الله”، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.