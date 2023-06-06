لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تسليم طائرات إف -16 إلى أوكرانيا تصعيد آخر للأزمة، لأن المقاتلة الأميركية الصنع، لديها متغير قادر على حمل أسلحة نووية.

دوشنبه – سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان، الإثنين، إن “الغرب أثبت بالفعل تصعيده للأزمة، فبعد المدافع الحديثة بعيدة المدى، والدبابات، هم الآن يجهزون بجدية طائرات إف- 16 إنهم يستعدون لمواصلة تصعيد الحرب”.

وأضاف أن “مفهومنا للسياسة الخارجية يقول إن أوروبا اختارت طريق الحرب معنا.. لذلك، بالطبع، لا يزال يتعين علينا العيش معهم جنبًا إلى جنب، ولكن إذا كانت هذه حربًا، فيجب علينا تحقيق أهدافنا”.

هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، الإثنين، إلى العاصمة الطاجيكية، دوشنبه، حيث سيجري محادثات مع قيادة هذا البلد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن “زيارة ستستمر من 5 إلى 6 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس إمام علي رحمون، ووزير الخارجية الطاجيكي، سيروج الدين مهر الدين”.

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ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التحالف بين موسكو ودوشنبه في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

ويتضمن برنامج عمل الوزير الروسي، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتنتشر في مدينتي دوشنبه وبختار، ويبلغ عدد العسكريين حوالي 7.5 ألف فرد.