إصابة جنديين إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس في حوارة جنوبي نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة اثنين من جنوده، جراء عملية دهس وقعت في منطقة حوارة، جنوبي نابلس.
القدس – سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه “أصيب جنديان ونُقلا إلى مستشفى بيلنسون، أحدهما حالته متوسطة والآخر طفيفة”.
وقُتل مستوطن إسرائيلي، أواخر الشهر الماضي، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها صباح في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حرمش” الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.
وأعلنت مستشفى “هليل يافي” في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حرمش”.
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أمس, 16:49 GMT
وأعلنت “كتيبة الرد السريع” في محافظة طولكرم تبنيها للعملية ووصفتها بـ “النوعية”.
في غضون ذلك، أغلق الجيش الإسرائيلي محاور طرق عدة في منطقة العملية في محاولة لاقتفاء أثر منفذها أو منفذيها، هذا وتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت معلومات أولية عن ظروف وقوع العملية، كما دعا كبار قادة الأجهزة الأمنية إلى مشاورات في الساعات القليلة المقبلة.
وقال يوسي دغان قائد بمستوطنات شمال الضفة الغربية إن “العملية وقعت قرب نقطة تفتيش سابقة للجيش الإسرائيلي، والتي تم إخلاؤها أخيرا تحت ضغط دولي”.
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