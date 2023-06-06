اليمن.. إصابة ضابط ومقتل جندي إثر كمين بعبوة ناسفة في الضالع

أكدت مصادر محلية يمنية، يوم الإثنين، أن ضابطًا يمنيًا أصيب وتوفي مرافقه في كمين، تعرضا له من قبل مسلحين في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقًا لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، فإن المسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على طريق مديرية قعطبة شمال الضالع، أثناء مرور آلية تابعة لقائد في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونتيجة للانفجار، أصيب القائد ولقي مرافقه حتفه.

وعقب الكمين، نشطت قوات الحزام الأمني ونشرت دورياتها ونصبت حواجز تفتيش لملاحقة المهاجمين.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ أكثر من 8 أعوام، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بما فيها الوضع الأمني في البلد العربي.

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وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.