أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 60 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 324 قذيفة”.

وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، فولنوفاخا، أولغينكا.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم 52 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك، لوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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