أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية “فوستوك”، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة “فوستوك”، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، والقوى العاملة وطائرات للعدو بدون طيار.
وأضاف، “في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم”.
وأشار إلى أنه “بدعم من المدفعية والطيران الروسي، تم تدمير 13 دبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات مدرعة في منطقة بريفولن ونيسكوتشني، بالإضافة إلى دبابة واحدة وقوة عاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوداريفكا”.
ولفت إلى أنه “تم تدمير ثلاث دبابات وثلاث مركبات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في منطقة أولغوفسكي. وتم إحباط محاولة من قبل العدو لإعادة الاستطلاع بقوة شمال نيكولسكي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك 1500 شخص و140 مدرعة ودبابة
أمس, 21:27 GMT
بدورها دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات الأوكرانية بدون طيار “فالكيري” و “فيوري” و “ليليكا”.
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