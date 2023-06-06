الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة “فوستوك”، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، والقوى العاملة وطائرات للعدو بدون طيار.

وأضاف، “في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم”.