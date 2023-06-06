السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر هدف واشنطن في زعزعة العلاقات بين الدول

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق السفارة على العقوبات، “من الواضح استخدام السلطات لـ”هوس التجسس” المحبوب… تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة حول العالم”.

وشددت السلطات الروسية مراراً على أن موسكو ستتغلب على الضغط، الذي يمارسه الغرب منذ عدة سنوات.

وأشار مسؤولون روس، إلى أن الغرب تنقصه الشجاعة للاعتراف بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.

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