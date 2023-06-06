الرئيس السوري يقلد باولو ماتييه مكتشف مدينة إيبلا أرفع وسام وطني.. صور

حصري

وباسم الرئيس الأسد، قلّدت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية البروفيسور ماتييه الوسام خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم بالمتحف الوطني في دمشق، بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح ووزير السياحة محمد رامي مرتيني، إضافة إلى البعثات الأجنبية التي تعمل بالمواقع الأثرية في سورية.

ورحبّت الدكتورة العطار خلال كلمة لها بالبرفيسور ماتييه ونقلت له شكر الرئيس الأسد على مجهوداته الكبيرة التي قدمها في الكشف عن الآثار السورية، مؤكدة تقدير سورية العميق لكل الجهود التي بذلتها البعثات الأجنبية خلال السنوات الماضية في مواقع الآثار، حيث كانوا حفظة على الآثار والأوابد في سورية كشواهد حضارات كانت سورية ملتقى لها، وأضافت: “نؤمن في سورية أن أكمل خصال المرء وأدعاها إلى النبل هي أن نعترف للآخر بجميل فعاله وهي ليست من تقاليدنا العربية فقط بل من شعورنا بالواجب أيضاً”.

وتوجهت عطار إلى البروفيسور ماتييه بالقول: “نحن وأنتم متوسطيون يجمعنا من زرقة المتوسط وشاح فكرٍ أزرق بعضه عطاء وبعضه أخذ، وقد أخذنا جميعاً في التبادل الحضاري والثقافي وأعطينا، وفي التاريخ شواهد على هذا التاريخ والتبادل الخلّاق”.

وأضافت أن “مملكة إيبلا في أرضنا سورية، المحلقّة كما في الأعجوبة، والعائمة كما في الخيال على بحر من الحضارات الأكثر قدماً في سحيق الأزمنة، قد اكتشفها بالعمل الدؤوب والجهد المضني ووضع في أيدينا مفاتيحها العالم الإيطالي الكبير البروفيسور ماتييه الذي تدوي شهرته في أربع جهات الأرض”.

© Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 1 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 2 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 3 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 4 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني © Sputnik . Wasel Hmeida

الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني

5 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني © Sputnik . Wasel Hamida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 6 /6 © Sputnik . Wasel Hamida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 1 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 2 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 3 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 4 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 5 /6 © Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني 6 /6 © Sputnik . Wasel Hamida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني

بدوره عبر البروفيسور ماتييه عن سعادته وامتنانه الكبيرين لهذا التكريم، مشدداً على أن سوريا ليست وطنه الثاني بل وطنه الأول، وأضاف قائلاً: “خلال السنوات الأخيرة تلقيت تقديراً من دول كثيرة حول العالم، ولكنني اليوم أقلّد وساماً أفخر وأعظم وأعلى مرتبة من كل تلك الأوسمة والشهادات، إنه وسام الاستحقاق السوري الذي قلدني إياه فخامة الرئيس بشار الأسد”.

برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق.. فيديو