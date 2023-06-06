رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكي يقول إن أوكرانيا استعدت بشكل جيد للهجوم

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن أوكرانيا “استعدت استعدادًا جيدًا جدًا” للهجوم، لكن من المبكر التحدث عن نتيجة هذه العملية.

واشنطن– سبوتنيك. وقال ميلي في وسائل إعلام أمريكية، “أعتقد أن الأوكرانيين استعدوا استعداداً جيداً جداً. كما تعلمون جيداً”. وأضاف، “الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى في أوروبا، وفي العالم كله فعلياً، يساعدون الأوكرانيين في التحضير، يقدمون لهم ذخائر، استشارات، معلومات استخباراتية وغيره”. وأضاف المتحدث، أنه “من المبكر بعد التحدث عن نتيجة” العملية الهجومية الكبيرة، التي تعلنها السلطات الأوكرانية ومولوها منذ وقت طويل. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع: قوات “فوستوك” الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك ومنذ يوم 4 يونيو/حزيران الجاري صدت القوات المسلحة الروسية أكثر من هجوم للقوات الأوكرانية على عدة محاور من دونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، وحيدت أكثر من 1500 عسكري أوكراني ودمرت ما يقارب 200 عربة مدرعة ودبابة.

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