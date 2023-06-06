مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" تعاود الالتحام مع محطة الفضاء الصينية

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية أن مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو-5” عاودت الالتحام مع مجموعة المحطة الفضائية في المدار اليوم الثلاثاء، بعد قيامها برحلة مستقلة استمرت على مدار 33 يوما.

وذكرت الوكالة أن مركبة الشحن الفضائية قد عاودت الالتقاء والالتحام مع المحطة الفضائية في الساعة 3:10 صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة شينخوا.

وفي الوقت الراهن، تعد مجموعة المحطة الفضائية في حالة جيدة، فيما ستُجرى الأعمال اللاحقة حسبما هو مخطط لها.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق المركبة التي تحمل إمدادات ووقود دفع ومعدات تجارب إلى المحطة الفضائية.