مسؤول تركي: سنشهد في المستقبل القريب تعيين سفيري تركيا ومصر

كشف القائم بالأعمال التركي في القاهرة صالح موطلو شن، عن اعتزام البلدين تعيين سفرين بشكل متبادل بينهما في المستقبل القريب.

وقال موطلو شن، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعربا عن رغبتهما برفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى”، مؤكدا “حرض أردوغان على تطوير العلاقات مع مصر”.

وأشار أن “العلاقات مع مصر ستشهد قريباً تعيين السفراء”، مضيفا أنه “سيتم تنشيط التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والتنمية والثقافة والفن والرياضة والإعلام والاتصال”.

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ولفت إلى “وجود زيارة رسمية لوزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير إلى تركيا قريبا، وإلى زيارة وفدين تركيين من قطاعات مختلفة للقاهرة”، متابعا: “ننتظر حدوث زيادة مهمة في التعاون بين تركيا ومصر في مجالي الاستثمار والسياحة خلال 6 أشهر إلى عام”.

وختم موطلو شن، بالقول إن “سياسة تركيا الخارجية مستمرة في إطار رؤية تستند إلى الحوار والتعاون خاصة مع الدول العربية والإسلامية، وقائمة على الاحترام المتبادل”.

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، على “البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء”.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة”، فيما أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين أكدا على “عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء”.

وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة”، وفق بيان للرئاسة المصرية.