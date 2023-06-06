الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"

قال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن المخابرات العسكرية الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابي في روسيا باستخدام “قنبلة قذرة” تحتوي على مواد مشعة، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.
وبحسب التقرير، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.
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25 مايو, 06:06 GMT
وقال في بيان: “أثناء التحقيق في التخريب المخطط له في مايو/آيار 2023 بتفجير طائرة بعيدة المدى في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بـ”القنبلة القذرة””.
وتجدر الإشارة إلى أنه “على وجه الخصوص، تم وضع خطة لإيصال وزرع ما يسمى بـ” القنابل القذرة “المجهزة بمؤقتات تأخير لتفجير المنطقة وجعلها غير صالحة للسكن”.
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