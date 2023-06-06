الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"

وبحسب التقرير، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.

وقال في بيان: “أثناء التحقيق في التخريب المخطط له في مايو/آيار 2023 بتفجير طائرة بعيدة المدى في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بـ”القنبلة القذرة””.