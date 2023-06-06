"بكرا أحلى يا خرطوم ".. كابتن يلقي قصيدة وطنية في سماء السودان… فيديو

وتعبر عن حزنه وحزن الوطن وملايين السودانيين على ما يحدث في السودان، وذلك بعد إعلامهم بوصولهم سالمين إلى مطار بورتسودان الدولي.

وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.