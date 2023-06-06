قادة الدول الأفريقية يوجهون بوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا

أعلن مكتب الإداراة الرئاسية لجمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قادة الدول الأفريقية قد وجهوا وزراء خارجية بلادهم لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للتسوية في أوكرانيا.

وأكد المكتب أن القادة الأفارقة أكدوا إمكانية زيارتهم لروسيا وأوكرانيا منتصف يونيو/حزيران في إطار الجهود المبذولة لحل الصراع الأوكراني.

وقال بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وزملائه المشاركين في مبادرة السلام الأفريقية “أكد القادة قدرتهم على زيارة أوكرانيا وروسيا في منتصف يونيو”.

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وبحسب البيان، التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا برئيس جزر القمر، ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي آزالي أسوماني، ورئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.

كما اتفق قادة السلام الأفارقة على العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.