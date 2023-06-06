ميشال عون يزور دمشق للقاء الأسد بعد 14 عاما

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قد توجه إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 14 عاما من آخر زيارة أجرها عون إلى دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق ميشال عون قد توجه صباحا إلى سوريا برفقة الوزير اللبناني السابق بيار رفول، وذلك للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب موقع “النشرة” اللبناني فقد كان في استقبال عون على الحدود اللبنانية-السورية السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.

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وبدورها نوهت قناة “الجديد” اللبنانية، إلى أن هدف الزيارة هو “التأكيد على استمرار العلاقة” مع دمشق.