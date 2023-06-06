انتشار صواريخ "يارس" النووية الاستراتيجية مع شروق الشمس… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لخروج أنظمة الصواريخ الروسية العابرة للقارات “يارس”، من مجمّع الصواريخ ونشرها للمشاركة في تدريبات دورية قتالية.

أفادت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الصواريخ تعمل على المهام والمناورات المكثفة على طرق الدوريات القتالية.

وبحسب الدفاع الروسية، فإن حسابات صواريخ “يارس” تجعل المسيرة تصل إلى 100 كيلومتر، وتفريق الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، وتنظيم التمويه والحماية القتالية. يحل الأفراد العسكريون قضايا مكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع.

وتسمح أنشطة التدريب القتالي المخطط لها بالتحقق من جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية للخدمة الطويلة الأجل على طرق الدوريات القتالية.

وتعمل القوات على تنفيذ الخطط لتغيير المواقع الميدانية (أماكن التموضع) وتنفيذ خطط الانتشار، وتطوير آليات تنفيذ دوريات قتالية جديدة.