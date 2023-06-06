المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون… فيديو

أكد رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية بمقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، أن المياه غمرة مناطق واسعة من المدينة، عقب تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال ليونتييف، في مقابلة مع قناة “روسيا – 1” التلفزيونية، وهو يعرض المشهد من نافذة مبنى إدارة المدينة: “انظروا إلى ما يجري خارج النافذة. المدينة غُمرت بالمياه”.

وشنت القوات الأوكرانية، الليلة الماضية، سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ مما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.

العملية العسكرية الروسية الخاصة ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد… صور وفيديو

من المفترض أن قصف المحطة نُفذ بواسطة راجمة صواريخ “أولخا”؛ ويجري حاليًا تصريف غير منظم للمياه من السد.

كما بدأ إجلاء السكان المدنيين من المناطق الساحلية، التي غمرتها المياه.

وأكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه لا حاجة إلى إجلاء جماعي؛ مشددا على أن تدمير المحطة لن يمنع العسكريين الروس من الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن تعرض سد نوفا كاخوفكا لأضرار جسيمة، أدى لانخفاض كبير في مستوى خزان المياه اللازمة لتبريد محطة زابوروجيه النووية.