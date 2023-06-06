الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا

وأضاف بيسكوف: “من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية”.