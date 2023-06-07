القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل… فيديو

ودأب الغرب على التهويل والمبالغة فيما يتعلق بقدرات الأسلحة التي ورّدها لأوكرانيا، وعلى رأسها دبابة ليوبارد، التي رافق إرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة زخما إعلاميا صوّر أنها “مفتاح النصر” لنظام كييف.