رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"

أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، استقبل بالقاهرة أمس وفدا من قيادييها برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

رام الله – سبوتنيك. وقالت حماس، في بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، “تم خلال اللقاء استعراض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف البيان: “أكد وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا “دورها في خدمة أبناء شعبنا”.

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وبحسب بيان الحركة فإن اللقاء “كان إيجابيا ومثمرا وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة”.