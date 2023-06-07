حجمها يفوق قوة الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج

تمتلك الدول الخليجية أساطيل حربية يتكون كل منها من مجموعة متنوعة من الوحدات البحرية، ويتراوح تصنيفها بين الـ24 والـ63 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

ويصل عدد الدول الخليجية التي تمتلك أساطيل حربية إلى 8 دول ويصل إجمالي ما تملكه من وحدات بحرية إلى 579 وحدة، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.

ما هي أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023؟

ورغم أن القوة الفعلية للأساطيل الحربية ربما تختلف عن حجم الأسطول، فإن الموقع يرتب الدول وفقا لحجم ما تملكه من وحدات بحرية في 2023.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيش الكويتي يمتلك أكبر عدد من الوحدات البحرية في منطقة الخليج يليه الأسطول الإيراني، بينما يصنف الأسطول العماني في المرتبة الأخيرة خليجيا.

ما هو حجم الأساطيل الخليجية وترتيب كل منها عالميا؟

الكويت

تمتلك 123 وحدة بحرية بينها 106 سفن دورية، وتصنف في المرتبة الأولى كأضخم قوة بحرية في الخليج، بينما تصنف في المرتبة رقم 24 عالميا.

إيران

تمتلك 101 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة و21 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة، وتصنف في المرتبة الثانية خليجيا والمرتبة رقم 32 عالميا.

© AFP 2023 / – الأساطيل الحربية الخليجية – الأسطول الإيراني الأساطيل الحربية الخليجية – الأسطول الإيراني © AFP 2023 / –

قطر

تمتلك 86 وحدة بحرية بينها 4 كورفيتات و20 سفينة دورية، وتصنف في المرتبة رقم 3 خليجيا والمرتبة رقم 34 عالميا.

الإمارات

تمتلك 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية، وتصنف في المرتبة رقم 4 خليجيا والمرتبة الـ 37 عالميا.

العراق

يمتلك 63 وحدة بحرية بينها كوفيتين و26 سفينة دورية، ويصنف الأسطول العراقي في المرتبة الـ 5 خليجيا ورقم 41 عالميا.

السعودية

تمتلك 57 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و3 كاسحات ألغام بحرية، ويصنف أسطولها في المرتبة الـ 6 خليجيا والمرتبة رقم 44 عالميا.

© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE الأساطيل الحربية الخليجية – الأسطول السعودي الأساطيل الحربية الخليجية – الأسطول السعودي © AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE

البحرين

تمتلك 48 وحدة بحرية بينها فرقاطة واحدة و44 سفينة دورية، ويصنف أسطولها في المرتبة رقم 7 خليجيا والمرتبة رقم 46 عالميا.

سلطنة عمان

تمتلك 22 وحدة بحرية بينها 12 سفينة دورية ويصنف أسطولها الحربية في المرتبة الـ 8 خليجيا والمرتبة رقم 63 عالميا.

إيران تعلن تشكيل تحالف بحري خليجي

قبل أيام، قال قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، إن طهران بصدد الإعلان عن تحالف بحري خليجي يشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق ودول أخرى، مؤكدا أن التعاون بين تلك الدول هو السبيل الوحيد لحفظ أمن المنطقة.

إيران تعلن قرب انطلاق تحالف بحري يضم دولا خليجية بينها السعودية

لكن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، علق على ذلك بالقول إن “التحالف الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل”.

وتشهد المنطقة العربية انفراجة كبيرة في العلاقات مع إيران، بعد سنوات من الجفاء وتمثل ذلك في إعلان الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.

مسؤول عسكري أمريكي: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي ويتحدى العقل

وتشير إحصائيات “غلوبال فاير بور” إلى أن الدول الخليجية الـ 8، التي تضم إيران والعراق والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تمتلك مجتمعة 579 وحدة بحرية.

وهذا العدد يفوق حجم القوة البحرية الإجمالية للجيش الأمريكي بنحو 100 وحدة بحرية، وفقا لإحصائيات 2023، التي تشير إلى أن عدد وحدات الجيش الأمريكي حاليا هو 484 وحدة بحرية فقط، وأنه يحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.