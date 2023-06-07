قيس سعيد: تونس ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض أي إملاءات من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنهم يقدمون ما وصفه بـ”الوصفات الجاهزة” للعلاج دون معرفة أسباب المرض.

جاء ذلك خلال محادثاته مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تطرق فيها إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، حسبما ذكر موقع “شمس إف إم” التونسي، اليوم الثلاثاء.

وقال سعيد: “وصفات صندوق النقد الدولي تأتي بآثار عكسية تماما”.

وتابع: “آثارها ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بصورة تمس بالسلم المجتمعي في تونس”، مضيفا: “لكن الأمر لن يتوقف عند حدودنا وإنما ستمتد آثاره إلى المنطقة بأسرها”.

وتحدث الرئيس التونسي عن ديون تونس، مؤكدا أنها تثقل كاهل الدولة وأنه يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية.

الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة “عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار”

كما تناولت محادثات سعيد وميلوني، قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تداعيات.

ومن جانبها، أكدت ميلوني، في تصريح عقب لقائه مع قيس سعيد، أنها أبلغت الرئيس التونسي أن إيطاليا تبذل جهودا كبيرة حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي.