أردوغان يعتزم تمرير مقترح لتعديل الدستور إلى البرلمان التركي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن شروعه بتقديم مقترح للبرلمان التركي لتعديل دستور البلاد.

أنقرة – سبوتنيك. وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز: “سنقدم إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، والذي حدّثناه قبل إجراء الانتخابات”.

وأكد أردوغان في وقت سابق، أن تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها المعتمد عام 1982، داعيًا جميع القوى السياسية التركية إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة دستور جديد.

أردوغان يستبعد أبرز وزرائه من تشكيل الحكومة الجديدة

وعين أردوغان، السبت الماضي، التشكيلة الحكومية الجديدة، في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة، شملت وزراء جدد لحقائب سيادية، بينها الخارجية والداخلية والدفاع.

وفاز أردوغان أخيرا في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت على جولتين في 14 و28 أيار/مايو، حيث تولى رئاسة البلاد للمرة الثالثة، لولاية مدتها 5 سنوات.