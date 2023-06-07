رسميا… كريما بنزيما لاعبا باتحاد جدة السعودي حتى 2026… صور وفيديو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعلق عليه: “البنــز اتحادي”.
البنــز اتحادي ✍️🤩
🎼 الحظ الليلة كريم#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/YvsWFzebXF
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 6, 2023
وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وقال كريم بنزيما في أول تصريح له بعد الانضمام إلى اتحاد جدة: “أنا متحمس لرؤيتكم في جدة”.
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 6, 2023
وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسماً قضاها مع الفريق الملكي.
ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بنزيما سيتقاضى مبلغ 200 مليون يورو في الموسم.
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