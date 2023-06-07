رسميا… كريما بنزيما لاعبا باتحاد جدة السعودي حتى 2026… صور وفيديو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.

ونشر الاتحاد السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعلق عليه: “البنــز اتحادي”.

وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.

وقال كريم بنزيما في أول تصريح له بعد الانضمام إلى اتحاد جدة: “أنا متحمس لرؤيتكم في جدة”.

وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسماً قضاها مع الفريق الملكي.