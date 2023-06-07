وزير الصناعة السعودي: المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر

قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، إن المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر، مشيرا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتفعيلها اقتصاديا.

ولفت الخريف إلى أن العلاقات مفعلة بين شعبي وقيادتي البلدين، حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت خلال مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن ركائز رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

وقال وزير الصناعة السعودي: “مصر إحدى الدول القليلة التي تمتلك مقومات مشتركة مع المملكة في مجالات التعدين والصناعة”.

وتابع: “قطاع التعدين من القطاعات المهمة، التي ستكون ركيزة أساسية للصناعة في السعودية، ولدينا رؤية تعتمد على التكامل مع بقية دول المنطقة وخاصة مصر”.