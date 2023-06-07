الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد

اعتقلت شرطة باريس، أمس الثلاثاء، خمسة إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد.

باريس – سبوتنيك . وقد منعت السلطات الفرنسية دخول هؤلاء المواطنين الإيطاليين إلى البلاد، خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا أمس.

ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

وأفادت قناة “يوروب 1” الفرنسية، بأن الشرطة في باريس قامت بتوقيف خمسة إيطاليين حُجبَ عنهم دخول البلاد قبل الاحتجاجات التي نُظّمت في مختلف مدن فرنسا، في إطار الإضراب الرابع عشر على مستوى البلاد، احتجاجًا على إصلاح قوانين التقاعد.

وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في عدة مدن ، وخاصة في تولوز وليون ونانت، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.

يُذكَر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع، في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا.

ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لمعظم العاملين، ولكن تم حذف ستة أحكام إضافية كما كان متوقعًا.