السنغال تقرر إغلاق قنصلياتها في الخارج مؤقتا بعد تعرض بعضها لهجمات

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، أمس الثلاثاء، إغلاق قنصلياتها في الخارج مؤقتا عقب تعرضها لهجمات في مدن أوروبية وأمريكية.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الخارجية السنغالية في بيان: “تعلن وزارة الخارجية وشؤون السنغاليين في الخارج إغلاق القنصليات السنغالية في الخارج مؤقتا. هذا الإجراء يأتي عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والقنصليات السنغالية في باريس، وبوردو، وميلانو، ونيويورك”.

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وأشارت الخارجية السنغالية إلى أن الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السنغالية في الخارج أسفرت عن أضرار مادية بالغة، مضيفة أن أجهزة إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية دُمرت بالكامل في القنصلية العامة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت الخارجية السنغالية أنها ستعيد فتح قنصلياتها في الخارج مرة أخرى عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وشهدت السنغال، خلال الأيام الماضية، احتجاجات تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين، عقب الحكم على المعارض السياسي عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة “إفساد الشباب”.

حوكم عثمان سونكو، المعارض السنغالي والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل ضد آجي سار، وهي موظفة سابقة في صالون تجميل في داكار.

جاء ذلك بعدما برأت المحكمة من قبل، عثمان سونكو ، رئيس حزب “باستيف” وزعيم المعارضة في السنغال، من جرائم الاغتصاب المتكررة والتهديدات بالقتل التي طلب المدعي العام من أجلها سجنه لمدة 10 سنوات.