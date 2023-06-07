الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا وتدعو لعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية

أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدمير السد الخاص بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية”.

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وأشار المندوب الصيني إلى أن “مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وتابع بقوله: “ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية… يجب على الأطراف المعنية أن تتحلى بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن”.

ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية باستخدام راجمة صواريخ من طراز “أولخا”.

ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.