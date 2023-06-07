القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون المشترك بشأن قضايا الجرائم العسكرية لأوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية بالقصف 43 مرة، بإطلاق 285 قذيفة.

وحسبما جاء في بيان الممثلية: “خلال الـ 24 الساعة الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 43 حالة إطلاق نار من قبل قوات الجيش الأوكراني”.

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وأضاف البيان: “في اتجاه دونيتسك، نفّذ العدو 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و152 ملم. وفي اتجاه هورليفكا تعرضنا لـ 20 قصفًا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيار 155 و122 ملم. وفي اتجاه دوكوشايفسك، تعرضنا لقصف واحد من المدفعية بعيار 152 ملم. وفي اتجاه فولناكسكي تعرضنا لقصفين بواسطة المدفعية بعيار 155 و152 ملم”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 285 قذيفة من مختلف الأنواع.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.