مولدوفا تخطط لتعزيز تعاونها مع "الناتو" من خلال الحوار

قال نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير الخارجية، إن مولدوفا تخطط للحفاظ على حوار مع حلف شمال الأطلسي وزيادة التعاون بين الجمهورية والحلف.

وشارك بوبيسكو في مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، برفقة نائبة الأمين العام لحلف “الناتو”، ميرتشا جيوانا.

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وقال بوبيسكو: “هدف مناقشتنا هو تأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يعتبر الحوار وسيلة جيدة لزيادة التعاون بين بلادنا وحلف الناتو. شكرًا لدعمكم لعمليات الإصلاح وتعزيز الحرية والديمقراطية. يُعد حلف الناتو شراكة مهمة جدًا بالنسبة لنا وللحفاظ على السلام في أوروبا”.

وأضاف بوبيسكو أنه من المهم ألا تكون الجمهورية وحدها، وأن تعزز العلاقات الودية مع الدول والمنظمات التي تساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، في مقابلة صحفية، أن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل الانضمام إلى تحالف عسكري .

ولم تذكر ساندو بصراحة حلف الناتو، لكنها أكدت مرارًا أن بند الحياد في الدستور يمكن مراجعته إذا قرر المولدوفيون أنهم يرغبون في الاقتراب من حلف الناتو.

ووفقًا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بحالة حيادية، ولكنها تعمل مع حلف الناتو منذ عام 1994، ضمن إطار خطة الشراكة الفردية.