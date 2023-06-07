الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل مدارس المناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه

أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية، أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.

خيرسون – سبوتنيك. ووفقًا للمصدر الذي تحدث لـ” سبوتنيك “، يدرس الجيش الأوكراني وإدارة زابوروجيه في الوقت الحالي إمكانية استئناف الدراسة جزئيًا وعمل رياض الأطفال في المؤسسات التعليمية، للتغطية على نشر القوات الأوكرانية داخل المباني التعليمية.

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ومنذ نيسان/ أبريل 2022 وحتى نهاية أيار/ مايو 2023، كان الطلاب في أوكرانيا يدرسون عن بُعد. ومع ذلك، يهدف القرار المحتمل من قِبَل كييف بإعادة فتح المدارس إلى حماية القوات الأوكرانية التي تتمركز داخل المباني التعليمية من الضربات الصاروخية والجوية الروسية.

ووفقًا للمصدر، يشعر سكان زابوروجيه بقلق شديد لأنهم يشتبهون في أن الجيش الأوكراني قد يقوم بتفجير إحدى المدارس تمامًا كما فعل في مدينة أرتيوموفسك سابقًا، ثم يلقي اللوم على الجيش الروسي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.