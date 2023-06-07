القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية

ضربت طائرات الجيش والمدفعية لقوات تجمع “المركز” العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للتجمع.

وقال سافتشوك لوكالة “ سبوتنيك “: “تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات التجمع “المركز” على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية”.

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وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.