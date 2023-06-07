فرنسا ترفض مقترح فتح مكتب اتصال لحلف "الناتو" في اليابان لعدم إثارة غضب الصين

أعلنت هيئة البث اليابانية أن فرنسا قد عبّرت عن رفضها لمقترح إنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اليابان.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت الهيئة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: “الناتو هو منظمة مختصة بمنطقة شمال الأطلسي وحدودها محددة في الميثاق”.

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وأوضح المصدر أن موقف فرنسا يرتبط برغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وعدم إثارة غضبها.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الحلف يدرس إمكانية فتح مكتب اتصال في طوكيو، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية ذلك لاحقًا.

وإذا تمت الموافقة على إنشائه، سيكون مكتب الاتصال هذا أول مكتب لحلف الناتو في قارة آسيا.

وفي وقت سابق، أكدت الصين أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا ‏كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.‏