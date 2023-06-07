منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة

ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.