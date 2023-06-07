منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة

قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض.
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع “تلغرام”: “بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض”.
يشار إلى أنه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.
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08:22 GMT
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز “أولخا”.
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
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أمس, 22:56 GMT
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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