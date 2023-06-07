تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية… فيديو

دمرت المدفعية الروسية قاعدة مدفعية ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يطلق عليها “الأفضل في العالم”.

وهذه المدفعية هي Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)، التي سجلت الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الهدف.

دخل طاقم المدفعية من لواء البندقية الآلية المنفصل من الأسطول الشمالي في معركة مع طاقم المدفعية ذاتية الحركة الألمانية، وخرج منتصرا، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

يُظهر فيديو نُشر على الإنترنت، أن المقاتلين الأوكرانيين لجأوا إلى الغابة، لكن هذا لم يمنع المدفعية الروسية من إصابة الهدف بدقة. تم حرقPzH 2000 بضربة مباشرة.