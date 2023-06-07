عسكري أوكراني يحاول قتل زملائه الجنود المستسلمين… فيديو

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انشقاق طوعي لجنديين أوكرانيين.

في الوقت نفسه، أطلق عسكري أوكراني من الرشاش النار على الجنود المستسلمين من الخلف، لكنه لم يصب الهدف، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

تم تسجيل الفيديو من خندق فيه جنود روس، يطلقون النار على العدو.

ثم يصيح الأوكرانيون بأنهم يستسلمون ويطالبون بوقف إطلاق النار: “توقفوا عن إطلاق النار”.

بعد ذلك، يقوم عسكري أوكراني باستخدام الرشاش بضرب المستسلمين من الخلف. ومع ذلك، يزحف الجنود غير المسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخندق، حيث يستقبلهم المقاتلون الروس.