طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى

أصبحت الطائرات دون طيار، سواء في عمليات الرصد أو الهجوم، من أكثر العتاد فعالية في الفلسفة الحربية الحديثة.

وأعدّ فريق “سبوتنيك” فيديوغراف حول أكثر ثلاث طائرات دون طيار روسية أهمية: أورويون، وألتيوس، وسيريوس. لعرض هذا الفيديو يرجى تفعيل JavaScript، والنظر في تحديث متصفح ويب يدعم فيديو بصيغة HTML5 © Sputnik تخضع “سيريوس” للتجربة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المنتظم هذا العام. وتعمل “سيريوس” بواسطة محركين توربينيين. وستكون قادرة على حمل حتى القنابل الجوية من طراز OFAB-250. وستُضاف “سيريوس” إلى قائمة المسيّرات الضاربة الروسية. شاهد أيضا – مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية

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