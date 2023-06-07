إسرائيل عن صاروخ إيران: نمتلك قدرات غير متوقعة للرد على الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على إعلان إيران، أمس الثلاثاء، تطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت.

وحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”، جاء ذلك خلال لقاء غالانت مع كبار الضباط الذين يقودون مناورة في شمال إسرائيل، وهي جزء من تدريبات “القبضة الساحقة” للجيش الإسرائيلي، التي استمرت أسبوعين.

وتركز التدريبات على حرب محتملة متعددة الجوانب مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل “سيكون لديها دائما حل لمواجة كل التهديدات”.

وأضاف: “أسمع أن أعداءنا يتفاخرون بأنواع من أسلحة مختلفة، لكن من المهم جدا أن يعلم الجميع أنه سيكون لدينا دائمًا رد أفضل – في الجو والبحر والبر، بقدرات دفاعية وهجومية غير متوقعة”.

وأكد: “سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا”.

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتّاح”، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن “فتاح” صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه “قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو”.

كما يتميز هذا الصاروخ “بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار”، حسب الوكالة الإيرانية.