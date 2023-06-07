توقيف موكب عريس عربي في أمريكا واعتقاله مع مرافقيه بسبب "الخناجر"… فيديو

أوقفت السلطات الأمريكية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي الذي يرتديه العريس.

وقام العريس اليمني بارتداء الزي التقليدي لبلاده، والذي يتضمن وضع الخنجر التقليدي اليمني (الجنبية) وتجوّل برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأمريكية، لكن بعض المواطنين أبلغ عن تجوّل مجموعة مواطنين بالأسلحة.

وأوقفت الشرطة الأمريكية الموكب واعتقلت العريس وبعض مرافقيه الذين ارتدوا الزي التقليدي، وسجّل المواطنون الحادثة التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.