إعلام: إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب

يستعد السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، للعودة إلى الرباط، الشهر المقبل، بعدما تم استدعاؤه إلى تل أبيب على خلفية اتهامه في “اعتداءات جنسية”.

جاء ذلك حسبما ذكر موقع “هسبريس” المغربي، الثلاثاء، الذي أشار إلى قول مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن وزارة خارجية إسرائيل استكملت التحقيقات مع غوفرين حول القضايا التي كان متهما بها، وقررت إعادته إلى منصبه.

سفير إسرائيل لدى المغرب ينفي تورطه في أعمال تحرش جنسي

ولفت الموقع إلى أن غوفرين رد على التهم الموجهة إليه بوجود خلافات بينه وبين بعض الموظفين العاملين معه.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت ديفيد غوفرين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي شملت “انتهاكات جنسية” ومخالفات مالية.