زاخاروفا: لافروف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا.

وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: “في الثامن من يونيو، سيلتقي وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد غير بيدرسن”. وقالت: “من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي للآراء بشأن مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لجميع السوريين المحتاجين”.

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